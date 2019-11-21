Петербургскую учительницу истории уволили из-за неподобающего аккаунта в Twitter

Девушка также отмечает, что не хочет придавать школу огласке, и считает, что проблема - в жалобах родителей. Фото: Twitter @antropologinya

Девушка также отмечает, что не хочет придавать школу огласке, и считает, что проблема - в жалобах родителей. Фото: Twitter @antropologinya

Сотрудницу одной из петербургских школ уволили за резкие высказывания в Twitter. 25-летняя девушка ведет ироничный аккаунт под ником «владычица пивная».

«Владычица» работала в общеобразовательной школе Приморского района Северной столицы. Об инциденте учительница сообщила сегодня, 21 ноября. В своем Twitter девушка написала, что её «одномоментно уволили на перемене» за резкие высказывания и неподобающий учителю стиль ведения аккаунта.

При этом молодая преподавательница отметила, что «стать ученикам единственным понимающим их взрослым = «иметь не соответствующий должности учителя моральный облик». Тред об увольнении набрал несколько тысяч ретвитов и лайков, а ученики прислали десятки печальных и сочувствующих сообщений.

Отметим, что девушка является однокурсницей Анастасии Ещенко, жестоко убитой экс-доцентом Олегом Соколовым, который, как сообщала gazeta.spb.ru пытался свести счеты с жизнью.