Адвокат Соколова обратился к Бастрыкину из-за утечек о ходе следствия

Адвокат Соколова обратился к Бастрыкину из-за утечек о ходе следствия
Олег Соколов и его адвокат Александр Почуев. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Адвокат Александр Почуев направил ходатайство на имя главы Следственного комитета РФ Александр Бастрыкина. Причиной этого стали сливы информации о ходе расследования дела историка Олега Соколова.

Обратиться к Бастрыкину адвокат решил после того, как в сеть утекло видео, на котором запечатлен момент попытки Соколова якобы покончить собой. По предположению Почуева ролик был снят видеорегистратором сотрудника конвоя.

«Видео от первого лица. А вот кто слил, тут уж большой вопрос», — отметил он.

Почуев также просит Бастрыкина засекретить все судебные процессы в отношении его подзащитного для СМИ.

Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ, с которой он состоял в отношениях. Историка задержали 9 ноября на набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором лежали отрезанные женские руки и травматический пистолет. По решению суда Соколов пробудет под арестом до 8 января 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Олег Соколов может пройти психолого-психиатрическую экспертизу в Центре имени Сербского в Москве.

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