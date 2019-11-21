Делегат УЕФА: Дзюбу никто не оскорблял на матче против Сан-Марино

Он отмечает, что зафиксировать нецензурную брань в адрес россиянина не удалось.

Об этом стало известно сегодня, 21 ноября. Об инциденте высказался делегат УЕФА Ярослав Дудл. Он отметил, что во время матча между сборными России и Сна-Марино оскорблений в адрес Артема Дзюбы не было зафиксировано.

До этого генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев отмечал, что на игре болельщики выкрикивали нецензурные слова – они критиковали «зенитовца». О каких именно выражениях идет речь – не уточняется. Российская сторона хочет найти нарушителей порядка и наказать их, запретив посещать матчи сборной России на Евро-2020.

Сергей Семак также убежден, что к происходящему нельзя относится снисходительно – болельщики должны вести себя сдержаннее и не опускаться до оскорблений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Станислав Черчесов ответил болельщикам, которые оскорбили Дзюбу.