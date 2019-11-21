Экс-министр транспорта РФ Соколов может занять должность в Смольном

В ближайшее время, по версии источника, чиновник может стать первым вице-губернатором Санкт-Петербурга.

Об этом стало известно сегодня, 21 ноября. Обо всем рассказал политолог Марат Баширов в Telegram-канале «Политджойстик». Он заявил, что бывший министр транспорта России Максим Соколов может занять пост вице-губернатора Санкт-Петербурга. Эксперт убежден, что это будет правильным решением, так как Соколов сможет помочь губернатору Александру Беглову в реализации важных проектов, анонсированных Смольным. Пока что информацию не подтвердили в администрации Северной столицы. Сейчас в Смольном работают 10 вице-губернаторов, но «первого» среди них до сих пор нет.

Напоминаем, что с июля 2019 года Максим Соколов входит в совет директоров «Аэрофлота» а также является генеральным директором «Группы ЛСР».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что заместитель главы МО «Невский округ» отстранен от должности по подозрению в превышении должностных полномочий.