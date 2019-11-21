Неадекватный таксист с наркотиками в машине привлек внимание на площади Победы

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, он отказался от медицинского освидетельствования.

Об этом стало известно 21 ноября. Обо всем сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор Санкт-Петербург». Все случилось еще в среду на площади Победы в Московском районе. Полицейские остановили машину «Яндекс.такси» и обратили внимание на то, что водитель ведет себя неадекватно. При осмотре автомобиля было обнаружено два контейнера с веществом белого цвета, а также игла. Задержанный отказался от медицинского освидетельствования, но есть подозрение, что он находился под наркотическим опьянением.

Вещество прошло экспертизу, которая подтвердила наличие наркотиков – масса составила около грамма. Мужчина стал фигурантов уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что иностранец отправится в колонию Петербурга на 4 года за попытку продажи наркотиков.