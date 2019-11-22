Прокуратура требует закрыть гостиницу на Двинской

Прокуратура требует закрыть гостиницу на Двинской
Двинская улица, 16. Фото: google maps

В Кировском районе Северной столицы прокуратура требует закрыть гостиницу. Жилые помещения находятся в доме №16, корпус 2, по Двинской улице.

Гостиница «Маяк», принадлежавшая ООО «ОтельСервис», размещена на семи этажах. Как сообщили в прокуратуре города, помещения используются для осуществления предпринимательской деятельности по возмездному оказанию услуг по временному проживанию граждан в целях регулярного извлечения прибыли.

Вся информация об отеле имеется в Интернете. У гостиницы есть свой сайт, где можно оплатить бронирование.

Прокуратура предъявила исковое заявление руководству компании об обязании прекратить данную деятельность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о свалке из ртутных ламп в городе. Прокуратура потребовала ее устранить.

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Прокуратура требует закрыть гостиницу на Двинской