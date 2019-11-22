Обводный канал снова затянуло радужными пятнами

В Петербурге на поверхности Обводного канала обнаружили радужные пятна. На место направлена экологическая бригада ГУП «Пиларн».

Как рассказали gazeta.spb.ru в комитете по природопользованию, сообщения о подозрительных пятнах поступило около часа назад. Предотвратить распространение пятен и устранить разлив предстоит подведомственному комитету «Пиларну».

Причины и источник появления пятен пока не выявлены. По предположениям очевидцев, загрязнения могут быть следствием разлива бензина.

«Обводный канал снова весь в радужных пятнах бензина, впечатление, что его специально кто-то выливает в канал», — отметила местная жительница.

Это уже третий подобный случай в ноябре. Так, в начале месяца по поверхности Обводного канала расползлись бензиновые пятна. Источник загрязнения был обнаружен в реке Волковке. Неделю спустя на водоеме вновь были замечены подозрительные разводы.