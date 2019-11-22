Песков прокомментировал кадры жестокого убийства в Сирии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал кадры жестокого убийства на территории Сирии. По его словам, снимки шокирующие.

Представитель Кремля рассказал, что ему удалось ознакомиться с опубликованными фотографиями. Он также добавил, что это действительно шокирующая информация.

Как сообщают «РИА Новости», Песков отметил, что он не знает, насколько оправданы попытки идентифицировать причастных лиц, подчеркнув, что в Кремле не обладают никакой информацией по данному факту.

На вопрос, смогут ли следственные органы РФ организовать проверку в связи с данной информацией, Песков ответил, что они это сделают, если посчитают необходимым.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о комментарии Дмитрия Пескова. Он рассказал, можно ли оштрафовать президента.