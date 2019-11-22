В Петербурге ищут полицейских, требовавших взятки у водителей

В Петербурге ищут полицейских, требовавших взятки у водителей
Сотрудников ДПС подозревают во взяточничестве. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге сотрудников полиции подозревают в получении взяток на сумму 70 тыс. 500 рублей. Личности правоохранителей пока не установлены.

Возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки», сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

Согласно материалам дела, сотрудники ДПС в сентябре и октябре 2019 года потребовали взятки у двух автомобилистов на общую сумму 75 тыс. рублей. За деньги они обещали не проводить освидетельствование на состояние наркотического опьянения и не досматривать машины на наличие запрещенных веществ.

Расследование продолжается. Личности подозреваемых устанавливаются. Проверяется информация об аналогичных преступлениях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петергофе следователя районного ОВД подозревают в получении взятки. Его задержали при передаче денег.

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В Петербурге ищут полицейских, требовавших взятки у водителей
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