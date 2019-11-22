Экс-глава НПО «Космос» Андрей Черняков экстрадирован в Россию из Польши

Экс-глава НПО &#171;Космос&#187; Андрей Черняков экстрадирован в Россию из Польши
Сам Черняков не сопротивляется экстрадиции, поскольку, по его мнению, российское правосудие представляется ему более эффективным, чем польское. Фото: pixabay.com

Бывший руководитель организации НПО «Космос» Андрей Черняков обвиняется в финансовых махинациях крупного масштаба.

Правоохранительные органы России обвиняют Чернякова по нескольким статьям: «Мошенничество в особо крупном размере», «Мошенничество в сфере кредитования» и «Невыплата заработной платы». В октябре текущего года по решению окружного суда города Варшавы было разрешено вернуть Чернякова на территорию РФ.

Напомним, предпринимателя задержали 15 декабря 2017 года в Польше, как находящегося в международном розыске. Предположительно, Черняков похитил около 14 миллиардов рублей из средств «Банка Москвы», полученных его компанией в качестве кредита. Кроме того, «Космос» получила 28 миллионов бюджетных средств на строительство Академии дзюдо в Зеленограде, однако с работой не справилась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Россию экстрадировали преступника, 10 лет скрывавшегося на территории Германии.

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