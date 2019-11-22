Обводный канал оградили от загрязнений из Волковки

Обводный канал оградили от загрязнений из Волковки
Радужные пятна на Обводном канале. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге загрязненная нефтепродуктами вода поступает в Обводный канал из реки Волковки. Бензиновые пятна на поверхности водоема заметили утром 22 ноября.

Для того, чтобы предотвратить загрязнение Обводного канала, на реке Волковке установили боновые заграждения. Они препятствуют поступлению нефтепродуктов, сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе комитета по природопользованию.

Пятна нефтепродуктов сотрудники ГУП «Пиларн» обработали активной пеной. Часть загрязненной воды собрали.

Специалисты ищут источник загрязнения Обводного канала и реки Волковки. К работе привлечена бригада ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Напомним, на поверхности Обводного канала утром 22 ноября обнаружили радужные пятна. Загрязнения предположительно относятся к бензиновой фракции.

Это уже третий подобный случай за последний месяц. Так, 6 ноября по поверхности Обводного канала появились бензиновые пятна. Источник загрязнения был обнаружен в реке Волковке. Неделю спустя на канале вновь были замечены нефтяные разводы. Загрязнения заметили под Ново-Калинкиным мостом.

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