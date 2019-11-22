Сборная России сразится со сборной Дании на матче Евро-2020

Российская сборная по футболу сыграет с национальной командой Дании в рамках грядущего Чемпионата Европы-2020.

Жеребьевка определила команду, которая проведет все три встречи группового этапа на домашнем стадионе. В этот раз привилегия досталась Дании. По итогам дополнительной жеребьевки, проведенной сегодня, 22 ноября, противником России в рамках матча европейского чемпионата по футболу, который состоится в 2020 году, станет Дания.

Состязание команд пройдет в Копенганене. Российская сборная сыграет на стадионе Санкт-Петербурга два раза: против Бельгии и Финляндии или Уэльса.

Напомним, что четвертый участник группы В будет определен 30 ноября текущего года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российская команда после матча с футболистами Сан-Марино оставила в раздевалке подарок для соперников — оригинальные матрешки.