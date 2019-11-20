Сборная России оставила на память матрешки в раздевалке для Сан-Марино

Сборная России оставила матрешки «в сан-маринском стиле» в подарок в раздевалке. Фото: Официальный твиттер национальной сборной России по футболу

Сборная России оставила матрешки «в сан-маринском стиле» в подарок в раздевалке. Фото: Официальный твиттер национальной сборной России по футболу

Сборная России после победы над Сан-Марино в рамках отбора Евро-2020 оставила подарок в раздевалке стадиона.

«Большое спасибо сотрудникам стадиона и представителям Федерации футбола Сан-Марино за отличную организацию и тёплый приём! Наш подарок — традиционные русские матрёшки в сан-маринском стиле», — говорится в сообщении на официальной странице в Twitter российской сборной.

Напомним, вчера, 19 ноября состоялся последний матч отборочного раунда Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России. Матч закончился со счетом 5:0 в пользу российской сборной. Игра прошла на олимпийском стадионе в Серравалле. В составе сборной Росси отметились Далер Кузяев, Сергей Петров, Алексей Миранчук, Алексей Ионов и Николай Комличенко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин рассказал, что нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба намерен забить в ворота национальной команды Сан-Марино семь голов.