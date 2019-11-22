Правительство утвердило план по борьбе с курением

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил антитабачную концепцию Минздрава до 2035 года.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно-правовой информации.

Главные задачи концепции: «постепенное снижение табакокурения» и возможный вывод табачной продукции из оборота после 2050 года.

В ближайшее время Минздрав должен разработать мероприятия по реализации концепции.

Планируется, что к 2035 году число курящих в России сократится до 21%, а к 2040–2050 годам в России будут курить только 5%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому в стране могут ввести единую минимальную цену на пачку сигарет. Сейчас в России действует ограничение на продажу сигарет по цене выше максимальной розничной, которую устанавливает производитель. Также запрещается продавать сигареты по цене ниже минимальной розничной, которая составляет 75% от максимальной.