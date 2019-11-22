Ребенка госпитализировали после массового ДТП на КАД

Ребенка госпитализировали после массового ДТП на КАД
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В результате массового ДТП, которое произошло на 39-м км КАД пострадали двое, в том числе ребенок.

В ДТП пострадали женщина и ребенок, сообщила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина в своем аккаунте в Twitter.

«Женщина в средней степени тяжести доставлена в Александровскую больницу, ребенок в средней степени тяжести доставлен в Городскую Больницу N2», — говорится в сообщении.

Напомним, около 17:10 22 ноября на км 39 внутреннего кольца произошло столкновение восьми автомобилей, которые двигались в попутном направлении. Из-за ДТП образовалась пробка.

На место происшествия прилетел вертолёт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице на проспекте Науки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей. В результате удара Kia и Volkswagen стали сильно помяты и остались без колес.

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