Петербургский ОМОН принял участие в акции TetrisChallenge

Сотрудники ОМОН решили не отставать от мировых трендов и приняли участие в акции TetrisChallenge. Фото: instagram.com/rosgvard_petersburg

Сотрудники ОМОН решили не отставать от мировых трендов и приняли участие в акции TetrisChallenge. Фото: instagram.com/rosgvard_petersburg

В Петербурге взрывотехники ОМОН Росгвардии по городу и области присоединились к мировому флешмобу TetrisChallenge, в рамках которого сотрудники экстренных служб фотографируются со своим инвентарем и машинами в стиле «тетрис».

Как рассказали в главке Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, сотрудники ОМОН решили не отставать от мировых трендов и приняли участие в акции TetrisChallenge, разложив на асфальте оборудование для разминирования в виде прямоугольников, как в «Тетрисе».

Взрывотехники используют все представленные на снимке инструменты в основном при обезвреживании и ликвидации взрывоопасных предметов. В ведомстве отметили, что управление Росгвардии из Петербурга стало первым из подразделений, которое приняло участие в челлендже.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургское метро присоединилось к масштабному флэшмобу Tetris Challenge.