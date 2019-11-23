Рыбин рассказал о борьбе с вернувшемся раком

У музыканта несколько раз находили злокачественные новообразование.

Об этом стало известно 22 ноября. Печальными новостями музыкант группы «Дюна» Виктор Рыбин поделился в программе Бориса Корчевникова на «Россия 1». Он отметил, что онкологическое заболевание (базальноклеточный рак кожи) вновь вернулось в его жизнь. На этот раз новообразование обнаружили на макушке. Артист поспешил успокоить поклонников, заверив, что болезнь лечится. При этом он отметил, что готов к любому исходу событий – даже к самому трагичному.

Рыбин признался, что его обещали бесплатно похоронить, так что проблем у его семьи после смерти не будет. Музыкант заранее распланировал собственные похороны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые назвали основную причину возникновения рака. Развитию злокачественной опухоли способствует наличие хронического воспаления.