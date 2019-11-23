Одобрившую новый порядок медосмотра врача повысили после «увольнения»

Водителям придется сдавать анализы на содержание в организме наркотических или психотропных веществ. Фото: pixabay

Водителям придется сдавать анализы на содержание в организме наркотических или психотропных веществ. Фото: pixabay

Директор Центра наркологии им. Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новую систему получения справок для водителей, сначала уволилась, а потом получила повышение в должности.

Как сообщают СМИ, Клименко сама рассказала журналистам о получении должности заместителя генерального директора в Центре наркологии им. Сербского. Она подчеркнула, что увольняться пока не собирается.

Ранее стало известно, что Клименко была одной из тех, кто одобрил нововведения в правила медосмотра водителей, после которых цены на получение справки поднимутся в несколько раз. После этой новости водители массово пошли получать новые справки до роста цен.

Позднее российский президент Владимир Путин назвал новые правила «чушью», после чего врач написала заявление об увольнении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, когда в России изменят правила медосмотра для водителей.