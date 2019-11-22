Стало известно, когда в России изменят правила медосмотра для водителей

Министерство здравоохранения РФ перенесло введение новых правил медицинского осмотра для водителей на июль следующего года. Изначально планировалось, что правила введут уже 22 ноября.
Нововведение предполагает, что водителям при получении или обновлении водительского удостоверения придется сдавать анализы на содержание в организме наркотических или психотропных веществ, а также биомаркеров, указывающих на систематическое употребление алкоголя.Об этом говорится в соответствующем приказе ведомства от 20 ноября.
По данным СМИ, стоимость медсправок для автомобилистов вырастет в несколько раз. В наркодиспансерах уже образовались огромные очереди из людей, желающих получить справки по действующим ценам.
Отметим, что директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, которая, как сообщают СМИ, одобрила нововведение, была уволена приказом главы Минздрава. Причины ее ухода неизвестны.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин про новые правила медосмотра для водителей: «Это чушь какая — то».