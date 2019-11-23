В Монрепо начали реставрацию исторического Библиотечного флигеля

В выборгском музее-заповеднике «Монрепо» начали реставрировать здание Библиотечного флигеля, сообщили в пресс-службе парка.

Деревянный сруб здания решили заново собрать на плите железобетонного перекрытия. Руководство парка уточнило, что примерно половину бревен придется заменить на новые. Сильнее всего сгнили нижние венцы.

После реставрации в здании хотят организовать фондохранилище, рабочие места для сотрудников, библиотеку и научно-исследовательский отдел. Также в здании появится гардероб и пост охраны.

Во второй половине XIX века в здании Флигеля размещалась одна из крупнейших частных библиотек Великого княжества Финляндского — внутри хранилось более девяти тысяч томов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выборгский парк «Монрепо» частично закрыли на реставрацию. Посетители парка не смогут попасть в некоторые места восточной, западной и центральной частей заповедника, а также остров Людвигштайн.