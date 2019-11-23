Посольство России в Мадриде отреагировало на новости о задержании «шпиона» из России

Посольство России в Мадриде отреагировало на новости о задержании &#171;шпиона&#187; из России
Флаг Испании. Фото: pixabay

Российское посольство в испанском Мадриде заявило, что информации о задержании россиянина в Каталонии не поступало.

Ранее местная газета Mundo сообщила, что в каталонской полиции Жирона правоохранители задержали двоих граждан России и Украины, в автомобиле которых была найдена граната. Все это, по данным издания, произошло в начале октября.

Как сообщает дипмиссия в своем Twitter-аккаунте, ни посольство, ни генконсульство не получало соответствующих данных от компетентных органов в Испании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 130 человек получили ранения входе каталонских протестов.

задержание испания каталония шпионаж
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Посольство России в Мадриде отреагировало на новости о задержании ...
Молодая девушка-следователь найдена мертвой в Сочи
Вячеслав Макаров сохранил пост в петербургском отделении «Единой ...
Подросток травмировался под колесами Ford на Софийской
Американское издание назвало лучшие саундтреки десятилетия
Немецкий врач рассказал о влиянии кофе и алкоголя на сердце
В Монрепо начали реставрацию исторического Библиотечного флигеля
Слюна собаки стала причиной смерти жителя Германии