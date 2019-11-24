«Рубин» может уволить главного тренера после поражения в матче с «Зенитом»

Тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов может быть уволен с из-за неудовлетворительных результатов команды в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Окончательное решение будет принято после предстоящих матчей с «Ахматом» и «Сочи».

Отметим, что Роман Шаронов возглавил «Рубин» летом 2019 года, но из-за отсутствия лицензии официально главным тренером команды является Эдуардо Докампо.

Напомним, 23 ноября «Зенит» одержал победу над казанским «Рубином» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Матч состоялся в Казани. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-бело-голубых». Первый мяч в ворота соперника отправил Сердар Азмун уже на 8-й минуте матча. Во втором тайме отличился Артем Дзюба, забив решающий гол на 79-й минуте матча.

«Зенит» с 39 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с 17 очками занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что защитник сине-бело-голубых Бранислав Иванович после матча с «Рубином», принесшим петербургским футболистам победу, сказал, что встреча с «Лионом» будет «матчем жизни и сезона».