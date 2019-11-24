Врач рассказала, что нельзя есть по утрам

Диетолог посоветовала есть по утрам гранолу или хлопья без сахара. Фото:pixabay

Диетолог посоветовала есть по утрам гранолу или хлопья без сахара. Фото:pixabay

Австралийский диетолог Сьюзи Барелл рассказала, какие продукты нельзя есть на завтрак.

По ее словам, для завтрака не подходят пита и хлопья, сообщает 7news.

Она отметила, что в пите содержится слишком много углеводов, что повышает уровень глюкозы в крови, а в сладких хлопьях слишком мало пищевых волокон. Кроме того, из-за них может появиться привычка есть сладкое по утрам.

Диетолог посоветовала есть по утрам гранолу или хлопья без сахара. Также подходят тосты с яичницей, овощами и беконом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые из Британии проверили как влияет завтрак на успеваемость школьников. Исследование проводили специалисты Университета Лидса. Как показало исследование, дети, которые пропускают завтрак, имеют более плохие оценки в школе.