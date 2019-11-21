Ученые определили как связаны завтрак и успеваемости детей

Во время проведения эксперимента учитывали пол, возраст детей и другие факторы. Фото:pixabay.com

Во время проведения эксперимента учитывали пол, возраст детей и другие факторы. Фото:pixabay.com

Ученые из Британии проверили как влияет завтрак на успеваемость школьников. Исследование проводили специалисты Университета Лидса.

Как показало исследование, дети, которые пропускают завтрак, имеют более плохие оценки в школе.

Во время анализа ученые использовали данные оценок детей из школы на экзаменах GCSE, после чего провели опрос среди 300 человек, сообщили в Eurekalert. 29 процентов детей сказали, что не питаются утром или делают это редко. 18 рассказали, что они завтракают. 53 процента детей признались, что завтракают часто.

Ученые сделали вывод, что правильный завтрак способствует большей успеваемости. Оценки детей, которые пропускают завтрак, оказались ниже, чем у завтракающих часто.

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