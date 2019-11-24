Каждый пятый российский работодатель не готов принять кандидата с лишним весом

Каждый пятый российский работодатель не готов принять кандидата с лишним весом
Весы. Фото: pixabay

Согласно опросу, 19% российских работодателей не готовы принять на работу кандидата с лишним весом.

Согласно результату опроса, проведенного сервисом Superjob, 65% работодателей заявили о том, что не обращают внимания на вес соискателей.

В исследовании также отмечается, что за семь лет работодателей, которые предвзято относятся к людям с лишним весом, стало почти в два раза меньше. В 2012 году их было 36%, а сейчас 19%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что британским ученым удалось выяснить в результате длительных исследований как именно кофе влияет на похудение.Группа специалистов из Ноттингемского университета выяснила, что даже одна выпитая чашка кофе за день помогает в процессе похудения.Причиной этого названо благоприятное влияние кофе на «бурый жир». Именно он фактически является механизмом избавления от лишнего веса.

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