Столичные дворники устроили драку на лопатах в центре Москвы

Несколько десятков дворников затеяли массовую драку в центре российской столицы. Полиции удалось задержать более десяти человек.

Как сообщает РИА Новости, вооруженные ломами и лопатами дворники начали драку во дворе одного из домов по улице Ефремова. Все произошло вечером в воскресенье, 24 ноября.

СМИ смогли заполучить запись с камер видеонаблюдения, заснявших побоище. На кадрах видно, как группа дворников гонится за другими дворниками, а после они прибегают обратно и начинают драться. Также заметно, что некоторые были вооружены лопатами.

Прибывшие на место правоохранители успели задержать более 10 человек. Причины массовой драки дворников остаются неизвестными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти прохожий с пистолетом разнял драку, а потом сдался полиции.