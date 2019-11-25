Миллиардер Майкл Блумберг вступил в президентскую гонку в США

Бывший мэр Нью-Йорка, американский миллиардер и медиа-магнат Майкл Блумберг сделал официальное заявление о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Соединенных штатов в 2020 году.

Как сообщает Reuters, Майкл Блумберг вступил в предвыборную гонку от Демократической партии и намерен составить конкуренцию своему Дональду Трампу на выборах 2020 года.

Блумберг заявил в своей официальной речи, что он не может позволить Трампу еще в течение четырех лет совершать безрассудные и неэтичные действия. Он добавил, что нынешний лидер представляет «экзистенциальную угрозу для страны и ее ценностей».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-мэр Нью-Йорка намерен баллотироваться в президенты США. Со слов политика Говард Вулфсон, Блумберг рассматривает президента США как «беспрецедентную угрозу» американской нации.