Пожар охватил квартиру в Ломоносовском районе

Пожар охватил квартиру в Ломоносовском районе
У спасетелей ушло на тушение огня больше часа. Фото:pixabay

В садоводстве «Шанц» в Ломоносовском районе Ленобласти вечером, 24 ноября, в квартире случился пожар.

Возгорание происходило на площади в 42 квадратных метра. Пожарные ликвидировали пожар за час. На месте ЧП работали 8 человек состава МЧС.

Работники МЧС также отметили, что информации о пострадавших нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что в шахте «Яреганефть» в Республике Коми произошло задымление. ЧП произошло на глубине 200 метров во время буровых работ. Девять человек остались для оказания помощи спасателям. Три человека числились пропавшими, одного из них удалось найти.

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