Двое горняков пропали в задымленной шахте в Коми

В шахте «Яреганефть» в Республике Коми произошло задымление. ЧП произошло на глубине 200 метров во время буровых работ.

На момент происшествия под землей находились 45 горняков. 33 человека смогли выбраться на поверхность самостоятельно. Девять человек остались для оказания помощи спасателям. Три человека числились пропавшими, одного из них удалось найти. Судьба еще двоих остается неизвестной.

Позже в компании, которой принадлежит шахта, сообщили, что все спасены. Однако МЧС заявляет только об одном найденном горняке, сообщает «Первый канал».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ростове-на-Дону скончался второй пилот самолета, летевшего в Анапу. Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Ростове-на-Дону. Соответствующее решение было принято после того, как второму пилоту стало плохо. В машине скорой помощи он скончался.