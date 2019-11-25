Ночью КАД был полностью перекрыт из-за демонтажа высоковольтных линий

Ночью 25 ноября на юге КАД было перекрыто движение автомобильного транспорта. Причина кроется в демонтаже высоковольтных линий.

Как сообщают автомобилисты в петербургской группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте», движение на внутреннем кольце КАД в районе съезда на Витебский проспект было приостановлено на 20 минут. Рабочие там протягивали кабель.

Ранее ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщал, что КАД будет перекрыт в ночь на 24 и на 25 ноября. Дорогу перекрывали четыре раза за ночь на 20 минут. Ограничения вводили в связи с реконструкцией воздушной линии 110 кВ Ленсоветская-1.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Саперной из-за ДТП с автобусом образовалась пробка.