На Саперной из-за ДТП с автобусом образовалась пробка

На Саперной из-за ДТП с автобусом образовалась пробка
Фотография с места происшествия. Фото:vk.com/spb_today

На пересечении Саперной улицы и Кадетского бульвара в Пушкине, 21 ноября, произошла авария с участием общественного транспорта.

«В Пушкине «Кодиллак» решил помочь автобусу повернуть с Саперной на Кадетский и подтолкнул хвост автобуса. Заняли весь перекресток», — написали пользователи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Из-за ДТП перекресток оказался перекрытым. Образовалась пробка, движение транспорта затруднено.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителей Куплено беспокоит химический запах.

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На Саперной из-за ДТП с автобусом образовалась пробка