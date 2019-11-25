В Ленобласти загорелся дом на 20 квадратах

В садоводстве Романовка во Всеволожском районе Ленобласти, вечером, 24 ноября, загорелся дом.

Информация о случившемся поступила в экстренные службы в 20:02. Возгорание охватило площадь в 20 квартирных метров. Спасателям понадобился час на устранение пожара. В 21:04 возгорание ликвидировали.

Работники МЧС отметили, что информации о пострадавших нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночью 25 ноября на юге КАД было перекрыто движение автомобильного транспорта. Причина кроется в демонтаже высоковольтных линий. Движение на внутреннем кольце КАД в районе съезда на Витебский проспект было приостановлено на 20 минут.