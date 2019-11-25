В Тихвинском районе водитель получил травмы в серьезном ДТП

На трассе Вологда — Новая Ладога в Тихвинском районе Ленинградской области вечером, 24 ноября, произошла авария.
«Lifan» выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой машиной и с двумя грузовиками. Водитель получил серьезные травмы.
По предварительным данным, авария произошла около 18:57.
В ДТП пострадал водитель «Lifan». Причины случившегося уточняются.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стала известна причина серьезного ДТП под Оренбургом. Причиной смертельной аварии в Оренбургской области стал выезд микроавтобуса на встречную полосу. В результате лобового столкновения автобуса и фуры погибли шесть человек. Водитель, управляющий микроавтобусом, по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения.