В Тихвинском районе водитель получил травмы в серьезном ДТП

«Lifan» выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой машиной и с двумя грузовиками. Водитель получил серьезные травмы.

По предварительным данным, авария произошла около 18:57.

В ДТП пострадал водитель «Lifan». Причины случившегося уточняются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стала известна причина серьезного ДТП под Оренбургом. Причиной смертельной аварии в Оренбургской области стал выезд микроавтобуса на встречную полосу. В результате лобового столкновения автобуса и фуры погибли шесть человек. Водитель, управляющий микроавтобусом, по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения.