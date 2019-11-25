«СберЛогистика» арендует склад в Шушарах

Компания «СберЛогистика» подписала договор долгосрочной аренды с холдингом «Адамант». Предметом сделки стали 13 тыс. кв. метров в складском комплексе класса А «Армада Парк» в Петербурге.

Складской комплекс «Армада Парк» расположен в поселке Шушары. Общая площадь его после полной сдачи составит более 200 тыс. кв. метров.

Аренда и запуск склада дадут возможность начать операции уже в этом году, пишет «Интерфакс.Недвижимость» со ссылкой на консультанта сделки — компанию Knight Frank.

Как отметил генеральный директор компании «СберЛогистика» Сергей Малышев, открытие склада в Петербурге станет шагом на пути к созданию федеральной складской инфраструктуры.

«СберЛогистика» — универсальная логистическая платформа, созданная в мае 2019 года. Компания учреждена ПАО «Сбербанк». В состав «СберЛогистик» входит собственная курьерская сеть, точки выдачи посылок и собственный склад в Москве.

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