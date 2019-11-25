Во фрунзенском районе с охраняемой стоянки угнали BMW

Во фрунзенском районе с охраняемой стоянки угнали BMW
Встал вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото:pixabay.com

В Санкт-Петербурге во Фрунзенском районе днем, 24 ноября, от дома №37, корпус 2, по Альпийскому переулку неизвестные похитили автомобиль.

Информация о случившемся поступила в полицию в 13:23. Потерпевший рассказал, что автомобиль марки BMW X5 угнали неизвестные. Стоимость автомобиля составляет 2,98 миллиона рублей.

Как оказалось, средства спутниковой сигнализации в машине отсутствуют. Видеозаписи с охраняемой автостоянки во дворе дома просмотрят.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Адмиралтейском районе Петербурга троллейбус наехал на 18-летнюю девушку, которая перебегала дорогу на красный сигнал светофора. Несмотря на старания врачей, она скончалась.

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