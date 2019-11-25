В Петербурге задержали пьяного водителя, дважды сбегавшего с места ДТП

В Петербурге задержали пьяного водителя, дважды сбегавшего с места ДТП
Водителя доставили в отделение полиции. Фото: vk.com/dorinspb

Сотрудники правопорядка задержали нетрезвого мужчину за рулем Peugeot 408 на Чкаловском проспекте в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

Об этом рассказали в сообществе «Дорожный инспектор» «Вконтакте» в воскресенье, 24 ноября. Задержанный мужчина ранее дважды покидал место происшествий, виновником которых он становился, в Выборгском и Петроградском районах.

40-летний водитель находился в автомобиле в нетрезвом виде. Полицейские разыскивали нарушителя после инцидента на Ушаковской развязке 23 ноября. Владелец «Пежо» подрезал другого автомобилиста. Иномарку отправили на спецстоянку, а злоумышленника задержали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Суздальском проспекте злоумышленники украли иномарку, стоимостью три миллиона рублей. Volkswagen Touareg, к несчастью, не был оборудован системой спутниковой сигнализации.

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