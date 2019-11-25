Пьяный петербуржец получил условный срок за порчу двух авто

Пьяный петербуржец получил условный срок за порчу двух авто
Мужчина сломал у автомобилей зеркала. Фото: pixabay.com

Фрунзенский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Вячеслава Летягина. Будучи пьяным, он в июне 2019 года испортил два автомобиля — Lexus RX 300 и Тойота Land Cruiser 200.

Летягину назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. С предъявленным обвинением он согласился, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что в ночь с 5 на 6 июня Летягин в состоянии опьянения из хулиганских побуждений решил испортить два автомобиля. У дома 40 по проспекту Славы он руками оторвал у Lexus стекло левого зеркала за 27 тыс. рублей и сломал правое стоимостью 55 тыс. рублей. Машина принадлежит ООО «Стройкомфорт».

После чего Летягин подошел к Toyota и также оторвал руками стекла обоих зеркал. Ущерб оценивается в 33 тыс. 698 рублей. С владельцем авто подсудимый знаком не был.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Ленинском проспекте неизвестный разбил зеркала заднего вида у нескольких машин.

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