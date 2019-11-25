Молодого петербуржца судят за 29 ударов ножом на теле девушки

Погибшую не менее 29 раз ударили ножом. Фото: Baltphoto

Погибшую не менее 29 раз ударили ножом. Фото: Baltphoto

Московский районный суд рассмотрит дело 26-летнего петербуржца. Его обвиняют в убийстве девушки.

Обвинительное заключение по делу утверждено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Как полагает следствие, убийство произошло в августе 2019 года в квартире на проспекте Космонавтов. В ходе конфликта мужчина не менее 29 раз ударил девушку ножом и не менее 17 раз неустановленными твердыми предметами. От полученных травм она скончалась на месте.

Обвиняемый проживает в Петербурге. Прежде судим не был.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчину приговорили к 16 годам в исправительной колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве 20-летней девушки. На её теле, лице, шее и голове обнаружено не менее ста колото-резанных ран.