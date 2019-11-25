Стала известна причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой

Президент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), почетный профессор вуза и президент Российской академии образования Людмила Вербицкая ушла из жизни в возрасте 83 лет.

Как сообщает «Пятый канал», Вербицкая в течение долгого времени страдала от рака. Об онкологическом заболевании она узнала год назад. По этой причине петербурженка не смогла посетить церемонию вручения премии за вклад в укрепление российской нации. В итоге российский президент Владимир Путин лично вручил ей награду, приехав к ней в гости.

О дате и месте похорон станет известно позднее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге скончалась президент СПбГУ Людмила Вербицкая.