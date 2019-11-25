Прощание с Вербицкой состоится 27 ноября

Церемония прощания с президентом Санкт-Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой пройдет 27 ноября.

С 10:00 до 12:00 в актовом зале здания Двенадцати коллегий СПбГУ состоится гражданская панихида, сообщает пресс-служба вуза. На 12:30 запланировано отпевание в храме Смоленской иконы Божией Матери.

Похоронят Людмилу Вербицкую на Северном кладбище. Церемония погребения начнется в 14:30.

Людмила Вербицкая скончалась 24 ноября на 84-м году жизни. В 1994 году она стала первой женщиной-ректором СПбГУ. При ней в университете были открыты факультеты международных отношений и медицинский. С должности ректора Вербицкая ушла по собственному желанию в 2009 году. После была избрана президентом СПбГУ. С 2010 года занимала должность декана филологического факультета.

Некоторое время занимала пост президента Российской академии образования (РАО), в 2006 году удостоена звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга», в 200 году малая планета №7451 получила имя Вербицкой.