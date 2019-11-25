Владельцы «Ждуна» подали в Арбитражный суд Петербурга иск к «Вконтакте» на 5 млн

Владельцы &#171;Ждуна&#187; подали в Арбитражный суд Петербурга иск к &#171;Вконтакте&#187; на 5 млн
"Вконтакте" должна выплатить CD Land 5 миллионов рублей. Фото: pixabay.com

Компания CD Land, владеющая авторскими правами на бренд «Ждун», подала в суд на социальную сеть «Вконтакте» за нелегльное использование изображения.

Об этом стало известно в понедельник, 25 ноября. Как выяснилось, «Вконтакте» на протяжении нескольких лет незаконно использовал полюбившегося интернет-пользователям персонажа Ждуна в своем стикерпаке. Продолжительное использование собственности компании без отчисления авторам CD Land оценил в 5 миллионов рублей.

Как пишет Rambler News Service, иск подали в Арбитражный суд Петербурга и области несколькими днями ранее, 21 ноября. В компании отмечают, что обращались к социальной сети с предложением урегулировать вопрос, однако ответа не получили.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что организация «Терра Нова» подала семимиллиардный иск компании-владельцу «Ленты» за долги по аренде.

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