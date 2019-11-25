В Петербурге за неделю экологи вывезли с водоемов 118 кубометров отходов

За минувшую неделю экологическая аварийная служба СПб ГУП «Экострой» утилизировала 91,5 кг химотходов.

Кроме того, было вывезено на утилизацию 0,1 кг металлической ртути, 6 медтермометров, ртутьсодержащий прибор и 191 люминесцентную лампу. Как сообщили в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экобезопасности, работники совершили 44 выезда на аварийные ситуации и плановые обследования после их ликвидации.

По 13 адресам были проведены замеры на содержание паров ртути в воздухе, а с городских водоемов было вывезено 118 кубометров отходов.

С 18 по 24 ноября были наложены штрафы на сумму 757 тыс. рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о запрете продажи различной техники без российского ПО. Закон вступит в силу в следующем году.