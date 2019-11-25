Беглов внес кандидатуры Пикалева и Потехиной в ЗакС в качестве вице-губернатора Петербурга

Беглов внес кандидатуры Пикалева и Потехиной в ЗакС в качестве вице-губернатора Петербурга
Александр Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В правительство Северной столицы войдут Валерий Пикалев и Ирина Потехина. Такое заявление сделал сегодня, 25 ноября, губернатор Северной столицы Александр Беглов.

В ходе заседания городского правительства он рассказал, что в ЗАКС были направлены документы на утверждение членами горправительства вице-губернатора Ленобласти Валерия Пикалева и замминистра просвещения Ирины Потехиной.

До этого момента Валерий Пикалев занимал пост вице-губернатора области и курировал вопросы безопасности в регионе. Кроме того, он являлся главой Управления «В» Службы безопасности лидера РФ ФСО России.

Городские депутаты также рассмотрят кандидатуру Ирины Потёхиной. В настоящее время она занимает пост замминистра просвещения страны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Алегксандр Беглов проверил готовность одного из районов к холодам. В Центральный район состоялась рабочая поездка.

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