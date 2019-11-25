Осужденный за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником

Молодой человек хочет отстаивать права тех, кого оклеветали.

Об этом стало известно 25 ноября. Обо всем сообщает RT. Сергей Семенов, которого Диана Шурыгина обвинила на всю страну в изнасиловании, вышел из тюрьмы и решил заняться правозащитным проектом. Молодой человек продолжает настаивать на том, что он не виновен ни в чем, и отмечает, что таких, как он, осужденных из-за оговора, в России довольно много. Сергей Семенок хочет защитить их и сделать так, чтобы их истории не заканчивались судом и тюремным сроком.

Парень подчеркнул, что ему прислали множество писем с историями, в которых люди писали ему о подобных инцидентах. Теперь им сможет помочь Сергей Семенок и адвокат Сергей Хальченко. Они будут стараться придать огласке эти инциденты и уже пытаются связываться с телевизионщиками.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что миллионер Денис Ребров объяснил, что его связывает с Дианой Шурыгиной.