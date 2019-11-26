Школьница из Петербурга забеременела от безработного мигранта

В Петербурге в детский медицинский центр «Ювента» обратилась 15-летняя девочка. Она сообщила, что забеременела от безработного уроженца Таджикистана.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в интимную связь мигрант и школьница вступили в июне 2019 года. Сейчас девочка на пятой-шестой неделе беременности. Её состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Информация о произошедшем поступила в правоохранительные органы. Полиция разыскивает будущего отца за связь с несовершеннолетней. На момент, когда завязались их отношения, школьнице было 14 лет.

Материалы направлены в следственный комитет. Процессуальное решение пока не принято.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчине восьмиклассница забеременела от 21-летнего разнорабочего. Девочка уверяет, что связь между ними произошла по обоюдному согласию.