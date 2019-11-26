В Кемерово 79-летнюю старушку посадили на 5 лет за торговлю наркотиками

Пожилую жительницу Кемерова отправили в колонию за торговлю наркотиками. Пенсионерка занялась грязными делами после похорон сына-наркомана, который также торговал наркотиками.

Как сообщили в управлении на транспорте МВД России по СФО, женщина была задержана сотрудниками транспортной полиции во время «контрольной закупки». Правоохранители провели обыски по месту жительства пенсионерки и обнаружили 17 свертков с героином общим весом в восемь граммов.

79-летнюю женщину уже признали вменяемой. Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.

Известно, что женщина нашла банку с героином в вещах своего сына после его смерти и решила продать содержимое местным наркоманам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главу группы наркоторговцев осудили на почти 9 лет в Петербурге.