В Британии нашли еще одного подозреваемого по делу о гибели 39 мигрантов в грузовике

Английские правоохранители задержали второго подозреваемого в причастности к гибели 39 вьетнамцев в прицепе фуры-рефрижератора.

Как сообщает РИА Новости, полицейские задержали 36-летнего жителя города Пурфлит. Его подозревают в непреднамеренном убийстве, а также сговоре с целью незаконной транспортировке людей и заговоре с целью осуществления незаконной миграции.

Напомним, что месяц назад, 23 октября, полиция графства Эссекс обнаружили 39 трупов в прицепе фуры, погибших от переохлаждения. Известно, что все погибшие — граждане Вьетнама. Грузовик прибыл на территорию Англии из Бельгии. Первый подозреваемый, 25-летний водитель грузовика, уже признал свою вину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Великобритании установлены личности 39 погибших в грузовике вьетнамцев.