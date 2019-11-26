В Кингисеппе рабочие случайно нашли череп

В Кингисеппе во время ремонта теплосети рабочие нашли череп.

Об этом рассказал начальник теплосетей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, череп был найден в районе дома № 5 на Малой улице в Кингисеппе во время проведения ремонтных работ.

Работники открыли короб трубы и нашли под ним череп.

Обнаруженную находку отправили на экспертизу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Эквадоре в ходе раскопок в древнем ритуальном комплексе Саланго обнаружили тела двух младенцев. На головах умерших были надеты шлемы из детских черепов.