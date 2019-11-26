В Кингисеппе рабочие случайно нашли череп

В Кингисеппе во время ремонта теплосети рабочие нашли череп.
Об этом рассказал начальник теплосетей.
Как стало известно gazeta.spb.ru, череп был найден в районе дома № 5 на Малой улице в Кингисеппе во время проведения ремонтных работ.
Работники открыли короб трубы и нашли под ним череп.
Обнаруженную находку отправили на экспертизу.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Эквадоре в ходе раскопок в древнем ритуальном комплексе Саланго обнаружили тела двух младенцев. На головах умерших были надеты шлемы из детских черепов.