В Кингисеппе рабочие случайно нашли череп

В Кингисеппе рабочие случайно нашли череп
Череп. Фото: pixabay

В Кингисеппе во время ремонта теплосети рабочие нашли череп.

Об этом рассказал начальник теплосетей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, череп был найден в районе дома № 5 на Малой улице в Кингисеппе во время проведения ремонтных работ.

Работники открыли короб трубы и нашли под ним череп.

Обнаруженную находку отправили на экспертизу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Эквадоре в ходе раскопок в древнем ритуальном комплексе Саланго обнаружили тела двух младенцев. На головах умерших были надеты шлемы из детских черепов.

кингисепп ремонт череп
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Мали столкнулись два вертолета, погибли 13 военных из Франции
Из-за ДТП на Елизарова образовалась пробка
В Кремле опровергли встречу Путина с руководителями спортивных федераций
Хлопок в газовой плите выбил стекла в доме на Просвещения
В Петербурге метро будет работать круглосуточно в новогоднюю ночь и на Рождество
На Коломяжском «Солярис» вообразил себя «французским такси»
Человеческие нейроны внедрили в мозг мышей
Главную ёлку Петербурга зажгут 21 декабря