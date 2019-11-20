В Эквадоре археологи нашли захоронения младенцев в шлемах из черепов

В Эквадоре в ходе раскопок в древнем ритуальном комплексе Саланго обнаружили тела двух младенцев. На головах умерших были надеты шлемы из детских черепов.

Младенцы были погребены более 2 тыс. лет назад, пишет Ancient Origins. Исследователи связывают захоронения с культурой гуанала.

За два года археологам удалось обнаружить останки 11 человек. Особое внимание специалистов привлекли младенцы, похороненные в необычных шлемах. Одному из них на момент смерти было около 18 месяцев, другому — шесть-девять месяцев. Шлемы на их головах были изготовлены из черепов других детей, погибших в возрасте до 12 лет.

Археологи считают, что шлемы — часть ритуальной практики, цель которой защитить души умерших детей в загробном мире. По другой теории, черепа связаны с представлениями о «возрождении» человека.

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