В Эквадоре археологи нашли захоронения младенцев в шлемах из черепов

В Эквадоре археологи нашли захоронения младенцев в шлемах из черепов
Раскопки длились два года. Фото: pixabay.com

В Эквадоре в ходе раскопок в древнем ритуальном комплексе Саланго обнаружили тела двух младенцев. На головах умерших были надеты шлемы из детских черепов.

Младенцы были погребены более 2 тыс. лет назад, пишет Ancient Origins. Исследователи связывают захоронения с культурой гуанала.

За два года археологам удалось обнаружить останки 11 человек. Особое внимание специалистов привлекли младенцы, похороненные в необычных шлемах. Одному из них на момент смерти было около 18 месяцев, другому — шесть-девять месяцев. Шлемы на их головах были изготовлены из черепов других детей, погибших в возрасте до 12 лет.

Археологи считают, что шлемы — часть ритуальной практики, цель которой защитить души умерших детей в загробном мире. По другой теории, черепа связаны с представлениями о «возрождении» человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Аравийской пустыне археологи обнаружили доказательство существования библейского царства Эдом.

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