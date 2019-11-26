В Петербурге суд взыскал с организации компенсацию в пользу работника, упавшего с шестого этажа

В Петербурге суд взыскал с организации компенсацию в пользу работника, упавшего с шестого этажа
Работник при осуществлении монтажных работ на строительном объекте упал с шестого этажа. Фото: Pixabay

Суд взыскал с ООО «Строй-Ресурс» компенсацию сотруднику морального вреда в размере 850 тыс. рублей, сообщили gazeta.spb.ru в прокуратуре Петербурга.

В 2017 году работник при осуществлении монтажных работ на строительном объекте упал с шестого этажа на бетонное основание балкона второго этажа с высоты более 11 м.

Он получил тяжкие телесные повреждения, ему установлена 3 группа инвалидности, степень утраты профессиональной трудоспособности составила 60%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице судебные приставы добились погашения компенсации морального вреда после вынесения запрета регистрационных действий в отношении 126 легковых автомобилей и автобусов, принадлежащих транспортной компании-должнику.

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